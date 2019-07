Clérigo libanés elogia la figura del fallecido Imam Jomeini

Sheij Naim Qassem, Secretario General adjunto del movimiento libanés de la Resistencia Hezbolá efectuó esas declaraciones en Beirut, durante el 27º aniversario del triste fallecimiento del padre de la Revolución Islámica, el Imam Jomeini.Diversas personalidades religiosas, políticas, militares, de seguridad y responsables de medios de comunicación, numeroso público, embajadores y diplomáticos de varios países, así como representantes de los grupos de la resistencia Palestina estuvieron presentes en el encuentro que fue organizado por la Embajada de Irán en Beirut.Sheij Qassem manifestó que el fallecido Imam Jomeini logró crear grandes cambios en la región.Añadió que actualmente, el grupo de la resistencia ha creado una nueva situación, la cual ha puesto en peligro al régimen sionista, de tal forma que Tel Aviv está preocupada por su existencia y su futuro.“Irán es un país libre y mantiene su propia posición”, afirmó el responsable de Hezbolá, añadiendo que algunos países están haciendo cola para mantener conversaciones y cooperar con Irán.“La República Islámica de Irán desempeña un papel fundamental en el fomento de la seguridad en la región”, señaló.En relación a los complots de Arabia saudí avivando las llamas de las tensiones políticas en la región, Sheij Qassem aseguró que si Riad no interrumpe esas medidas, afrontará muchas dificultades que no podrá detener, excepto con la caída de los saudíes.Los iraníes conmemoraron el viernes el 27º aniversario del triste fallecimiento del Imam Jomeini en su mausoleo, al sur de Teherán.Esa fecha es recordada anualmente por todos los iraníes, con el fin de renovar su lealtad al fundador de la República Islámica, al igual que se conmemora en otros países por parte de los iraníes y no iraníes.1233**9234