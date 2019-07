Líder Supremo de la Revolución: No negociaremos con EEUU

“La República Islámica de Irán no confía en absoluto en EEUU y no repetirá la amarga experiencia de las negociaciones anteriores en el marco del Plan Integral, porque ninguna nación libre y sabia aceptaría negociar bajo presiones”, subrayó el Ayatolá Jamenei durante la reunión mantenida este jueves con el Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe.

Tras calificar a Japón como un país amigo, el Líder iraní reafirmó que el presidente estadounidense “no merece ninguna respuesta”, y enfatizó que él nunca contesta ni contestará a sus mensajes.

“Nuestro problema con los estadounidenses no es la cuestión del cambio de régimen, porque aunque tuvieran esa intención, no podrían lograrlo, tal como intentaron los presidentes estadounidenses anteriores, que no pudieron destruir la República Islámica de Irán durante los últimos cuarenta años”, declaró el Ayatolá Jamenei al referirse a las declaraciones de Trump sobre “el cambio de régimen en Irán”.

En respuesta a las declaraciones de Abe sobre la demanda de EEUU de negociar sobre la cuestión nuclear, el Líder iraní manifestó: “La República Islámica de Irán negoció durante cinco o seis años sobre el asunto nuclear con EEUU y los europeos en el marco del Grupo 5+1 y alcanzó un acuerdo, pero EEUU lo anuló; por ello, ¿qué persona sabia volvería a negociar con un país que ha violado todos los acuerdos?”

En cuanto a “la voluntad de EEUU de evitar la construcción de armas nucleares por parte de Irán”, el Ayatolá Jamenei reiteró: “No estamos de acuerdo con las armas nucleares, y mi fatwa religiosa prohíbe fabricarlas; no obstante, debe saber que si quisiéramos construirlas, EEUU no podría hacer nada, pues sus limitaciones no suponen ningún obstáculo para nosotros”.

Además, aseguró que EEUU no tiene autoridad para hablar sobre qué país puede tener o no armas nucleares, porque EEUU dispone miles de ojivas nucleares almacenadas.

“La honestidad de las autoridades de Estados Unidos es escasa”, indicó respecto a la demanda de Washington de mantener “negociaciones sinceras” con Irán.

“Después del acuerdo nuclear, la primera persona que lo violó inmediatamente fue el propio Obama, quien solicitó negociar con Irán y envió un mediador”, recordó el Ayatolá Jamenei, reiterando que Irán no repetirá la amarga experiencia de las negociaciones anteriores con EEUU.

El Líder aseguró asimismo que, a pesar de las sanciones, Irán progresará sin necesidad de mantener negociaciones con EEUU.

El Ayatolá Jamenei acogió favorablemente la propuesta del Primer Ministro japonés de ampliar las relaciones con la República Islámica de Irán, y señaló: “Japón es un país importante en Asia y, si quiere ampliar sus relaciones con Irán, debe demostrar su firme voluntad, como hicieron algunos países importantes”.

Durante la reunión, en la cual también estuvo presente el presidente Hasan Rohani, Abe expresó su esperanza en que las conversaciones mantenidas en Irán allanen el terreno para una mayor cooperación entre ambos países.

El Primer Ministro Abe es el primer jefe de estado japonés que visita Irán en las últimas cuatro décadas. Al frente de una delegación de alto nivel, se reunió ayer también con el presidente Hassan Rohani, y con el ministro de Exteriores Mohammad Yavad Zarif.

Abe y su ministro de Exteriores, Taro Kono, llegaron el miércoles a Teherán en visita oficial de dos días de duración.

