Viajar a Irán es una experiencia impresionante

“Desde hace 15 años he estado viajando habitualmente a Irán y conozco bien a sus gentes. Muchas personas me han acompañando en mis viajes; algunas tienen una buena opinión respecto a Irán y otras no; pero la cuestión más interesante es que todos se preguntan con sorpresa: ¿de qué nos atemorizaban? El trato sumamente respetuoso del pueblo iraní y la plena libertad de las mujeres de la sociedad iraní es asombroso y sorprendente”, declaró en una conversación con el corresponsal de IRNA.

La libertad de las mujeres, el trato cordial de los iraníes, el orden y la disciplina en las ciudades iraníes, especialmente en las grandes ciudades y la capital sorprenden gratamente a los turistas extranjeros, porque difieren completamente de lo que promulgan los medios de comunicación en contra de Irán, continuó.

**La mujer iraní, una muestra de la imagen del poder e independencia

Las mujeres iraníes, a primera vista, son fuertes e independientes y gozan de plena libertad; al mismo tiempo, cumplen con los principios del Islam de independencia, trabajo o pensamiento; en mi opinión, en ese ámbito son diferentes de las naciones y los países árabes y su libertad es evidente, señaló.

En Irán, una mujer ocupa el cargo de vicepresidenta y muchas instituciones del país están dirigidas por mujeres, lo que demuestra la sabia creencia iraní sobre las capacidades de las mujeres y su papel en la sociedad y la familia. Por ello, la mujer iraní es el patrón original de la mujer musulmana al cual debería prestarse la debida atención.

