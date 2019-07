Irán: No derribamos aviones tripulados de EEUU

"Junto con el avión no tripulado estadounidense, también se introdujo en nuestro espacio aéreo un avión de EEUU P-8 con 35 personas a bordo. Ese avión también violó nuestras fronteras aéreas. Podíamos haberlo disparado, pero no lo hicimos porque nuestro propósito al derribar el avión no tripulado era lanzar una advertencia a las fuerzas terroristas estadounidenses", declaró Amir Ali Hayizadeh.

A primeras horas de jueves, la fuerza aérea del CGRI derribó un dron espía estadounidense, identificado como RQ-4 Global Hawk, que había violado el espacio aéreo iraní en la región de Kuh Mubarak, en la provincia de Ormuzgán, al sur del país, según informó el Departamento de Relaciones Públicas del CGRI en un comunicado.

