Rohani: Las medidas estadounidenses son inhumanas

En declaraciones efectuadas durante una reunión con los altos cargos del sector sanitario del país, el jefe del Ejecutivo denunció la repercusión de las sanciones anti iraníes de EEUU en materia de salud, criticando que actualmente toda la nación iraní se encuentra presionada por las medidas estadounidenses.

Y subrayando que pese a sus intensos esfuerzos por presionar a la República Islámica, EEUU no ha logrado sus objetivos, señaló: “En la actualidad hay una gran confusión y frustración en la administración estadounidense; están frustrados porque todo lo que hacen no les produce ningún resultado. Querían hundir a nuestro país en un caos en 2 a 3 meses, pero hagan lo que hagan, la nación iraní se fortalece aún más fuerte y se mantiene más unida contra ellos”.

En otra parte de sus declaraciones, el mandatario persa se refirió al derribo del dron espía estadounidense por las fuerzas iraníes en el sur del país subrayando: “Ellos (los estadounidenses) no imaginaban que Irán pudiera derribarlo, y desde luego militarmente, no es fácil detectar un avión no tripulado".

1233**9408