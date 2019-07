El vicecanciller iraní califica los comentarios del enviado especial estadounidense como "¡el chiste del día!"

En declaraciones a Reuters, Hook, que viajó a París para reunirse con las autoridades de Francia, Inglaterra y Alemania, señaló el jueves que EEUU seguirá ejerciendo la máxima presión sobre Irán pues está funcionando, aunque las sanciones no autorizan a Teherán a incumplir sus compromisos nucleares: “Nuestras sanciones no le dan a Irán el derecho a acelerar su programa nuclear. Nunca debe acercarse a construir una bomba nuclear. Lo estamos analizando muy de cerca para que no se aproxime a ello".

Seyyed Abbas Araqchi, que se encuentra actualmente en Viena para participar en la reunión de la comisión conjunta sobre el acuerdo nuclear iraní, publicó el viernes un tuit calificando las declaraciones de Hook como "¡el chiste del día!".

