Zarif: Un acuerdo multilateral no puede ser implementado unilateralmente

En una entrevista en exclusiva con The New York Times el jueves por la noche, Mohamad Yavad Zarif añadió: "Creo que el Plan Integral fue y sigue siendo el mejor acuerdo posible sobre el problema nuclear. Ninguno de los firmantes se mostró satisfecho con todos los elementos del acuerdo, pero abordó las principales preocupaciones de todos”.

En este sentido recordó: "Fue negociado con los ojos abiertos de todos sobre lo que era posible y lo que no. No omitimos nada. Constatamos la realidad de que no podíamos resolver todas nuestras diferencias en el acuerdo y acordamos omitirlas”.

Así mismo subrayó: “También es importante tener en cuenta que, contrariamente a las declaraciones públicas de sus oponentes en todos los lados, el Plan Integral de Acción Conjunta no se basó en la confianza. De hecho, mostraba el reconocimiento explícito de la desconfianza mutua. Por eso es tan largo y detallado. Y el párrafo 36 es un claro ejemplo de que negociamos el acuerdo con el pleno entendimiento de que no podemos confiar en el compromiso de Occidente".

"Actualmente estamos aplicando esa opción estipulada en el acuerdo, la cual puede evitar que el acuerdo se desmorone por completo, lo cual que sería perjudicial para el interés de todos, incluidos EEUU”.

Y al ser preguntado si consideraba que el acuerdo nuclear puede rescatarse, el jefe de la Diplomacia persa aseguró que la República islámica de Irán seguirá comprometida con el pacto mientras los demás participantes restantes (UE, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China) cumplan sus obligaciones estipuladas en el mismo.

La supervivencia o el colapso del Plan Integral dependerá de la capacidad y disposición de todas las partes en el cumplimiento de sus compromisos, reiteró, añadiendo: "En pocas palabras, un acuerdo multilateral no puede ser implementado unilateralmente".

En otra parte de sus declaraciones y en respuesta a otra pregunta del diario estadounidense sobre si el reciente giro de los acontecimientos ha puesto en peligro su carrera como principal diplomático iraní, Zarif señaló: "Mi vocación preferida siempre ha sido la docencia. Reanudaré mi profesión tarde o temprano, con mayor bagaje para compartir con mis alumnos".

Y respecto a las declaraciones de las autoridades de la administración Trump que han señalado al canciller iraní como objetivo de las sanciones económicas, insistió: "Todos los que me conocen saben que yo, o mi familia, no tenemos ninguna propiedad fuera de Irán. Personalmente, ni siquiera tengo una cuenta bancaria fuera de Irán. Irán es mi vida entera y mi único compromiso. Así que, personalmente, no tengo ningún problema con las posibles sanciones”.

El único impacto, y posiblemente el único objetivo, sería limitar mi capacidad de comunicación. Y dudo que eso beneficie a nadie. Ciertamente, solo limitaría la posibilidad de tomar decisiones informadas en Washington.

9408**1233