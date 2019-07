Irán examina el tercer paso en la reducción de sus compromisos del JCPOA

En declaraciones efectuadas durante su rueda de prensa semanal, Musavi se refirió a los recientes acontecimientos diplomáticos: “Las relaciones bilaterales sobre los asuntos regionales e internacionales se mantienen. Y probablemente, en los próximos días recibiremos nuevamente al asesor diplomático del presidente francés”.

Respecto al enfoque de Rusia y China en la preservación del Plan Integral, Musavi declaró que Irán no espera nada de ningún país, ya sean sus amigos como Rusia y China, o los países europeos. Lo importante es cumplir los compromisos que han adquirido según el Plan Integral, indicó, añadiendo que Rusia y China son miembros del JCPOA y la carta del presidente iraní a los líderes de los Estados firmantes del Plan Integral se dirigió también a esos dos países.

**No habrá nuevas negociaciones

Finalmente, el portavoz se refirió a la conversación entre el presidente iraní Hasan Rohani y su homólogo francés Emmanuel Macron respecto a la celebración de nuevas negociaciones, asegurando que no se producirán. Las negociaciones sobre el Plan Integral se mantuvieron en el marco del Grupo 5+1, y posteriormente del Grupo 4+1. “La cuestión principal es la implementación del acuerdo nuclear, y no vamos a hablar sobre otros temas. El Plan Integral es un documento completo y cerrado, al cual no se añadirá ni omitirá una sola palabra”.

