Zarif califica de inhumanas las restricciones impuestas por EEUU contra los diplomáticos de Irán

“Ciertamente no es una acción amistosa. Pone a los miembros de la misión y sus familias en condiciones básicamente inhumanas. Pero para mí está bien porque no tengo trabajo en ningún otro lugar que no sean los tres edificios ", señaló este miércoles el ministro Mohamad Yavad Zarif en una entrevista con la CNN.

Según el secretario de Estado estadounidense, quien ha expresado públicamente su temor por las próximas entrevistas de Zarif con los medios y los think tanks estadounidenses, el ministro iraní solo puede desplazarse entre la sede del organismo internacional y la misión iraní a seis cuadras de distancia, y la residencia del embajador de Irán ante la ONU.

Antes de las nuevas reglas, los diplomáticos iraníes, ya estaban limitados a un radio de 25 millas (40 km) de Columbus Circle en el centro de Manhattan.

En otro segmento de la entrevista, el jefe de la Diplomacia persa quien ha viajado a Nueva York para asistir a la reunión anual del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de la ONU reiteró que la capacidad de misiles de la República Islámica es de naturaleza meramente disuasiva.