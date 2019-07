Zarif: La nación iraní, expuesta al brutal terrorismo económico de EEUU

Al dirigirse a la reunión ministerial de la reunión de alto nivel sobre el Desarrollo Sostenible, el jefe de la Diplomacia persa criticó: " Las sanciones económicas extraterritoriales ilegales impuestas a Irán por EEUU en violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad representan la mayor amenaza para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de Irán y muchos de nuestros vecinos."

El texto completo de su discurso es el siguiente:

"En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso

Señora Presidenta,

Al abordar el tema de HLPF de este año de "empoderar a las personas y garantizar la inclusión y la igualdad", observamos que el informe del Secretario General indica un progreso lento en muchas áreas, y destaca que "las personas y los países más vulnerables siguen sufriendo más y la respuesta hasta el momento no ha sido lo suficientemente ambiciosa". Estamos de acuerdo con el Secretario General en que "la desigualdad entre y dentro de los países es alarmantemente alta" y que "el desarrollo no es sostenible si no es justo e inclusivo".

Hasta la fecha, el fracaso puede atribuirse al fracaso del mundo desarrollado para mantener su parte del trato, incluidos los relacionados con la transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades y la asistencia financiera.

Señora Presidenta,

A pesar de los enormes impedimentos causados por las sanciones unilaterales ilegales, la República Islámica de Irán ha logrado avances significativos en el empoderamiento y la igualdad de las personas, trabajando sobre la base de sus propios principios y prioridades nacionales: el 27% de los profesores, el 50% de los estudiantes universitarios, y el 37% de los médicos son actualmente mujeres. En el nivel de toma de decisiones, ha habido un aumento del 60% y en los nombramientos con el fin de garantizar nuestro objetivo de que para el año 2020, el 30% de los tomadores de decisiones nacionales sean mujeres.

En la implementación de nuestro “Plan Integral Bajo en Carbono” nacional, superamos nuestra mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero un 4% inferior a la de BAU.

Acabar con el analfabetismo y proporcionar educación pública gratuita se ha acercado a su plena realización, y la tasa de alfabetización entre los iraníes ahora es del 97% de la población. Un promedio del 15% del gasto de los hogares ahora se gasta en educación.

Ahora se ofrece capacitación efectiva para los grupos perjudicados socialmente, así como para las comunidades rurales y nómadas y los reclusos. Las oportunidades educativas se han extendido a los migrantes y refugiados, y actualmente 400,000 estudiantes afganos están registrados en escuelas locales en Irán.

Nosotros en Irán enfrentamos serios desafíos en estos esfuerzos, desafíos que incluyen desastres naturales, degradación de la tierra, desertificación y escasez de agua. Las amenazas regionales y la inseguridad causada por el terrorismo, el extremismo y la violencia patrocinados por extranjeros limitan nuestros esfuerzos. Nuestra gente también está sujeta a la forma más brutal de "terrorismo económico": atacar deliberadamente a civiles inocentes para lograr objetivos políticos ilegítimos. Las sanciones económicas extraterritoriales ilegales impuestas a Irán por EEUU en violación de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad representan la mayor amenaza para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible de Irán y muchos de nuestros vecinos.

Señora presidenta

Se necesita con urgencia un compromiso renovado con el multilateralismo y la solidaridad mundial. Esto también debería implicar, entre otros, que el mundo desarrollado vuelva a visitar su compromiso de ayudar a crear un entorno propicio para el crecimiento económico sostenido y el desarrollo sostenible de todos los países, regiones y, en última instancia, del planeta en su conjunto.