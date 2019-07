Zarif: No hay información sobre pérdida de un dron iraní

En declaraciones a los periodistas, luego de una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, el ministro Mohamad Yavad Zarif señaló: "Debemos esperar a que los oficiales militares comenten sobre este tema".

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha afirmado este jueves que la Armada de su pais derribó un avión no tripulado iraní que volaba cerca de uno de sus buques en el estrecho de Ormuz.

"El buque de USS Boxer tomó medidas defensivas contra un avión no tripulado iraní que se había acercado a una distancia muy, muy cercana, aproximadamente 1.000 yardas (914 metros)", anunció Trump en la Casa Blanca.

En otra parte de sus declaraciones, el jefe de la Diplomacia persa se refirió a la reciente conversación telefónica del presidente Rohani con su homologo galo, señalando: "Todavía no hemos tomado una decisión definitiva sobre qué acción tomar como el tercer paso. (aunque) adoptaremos la medida necesaria, existen varias predicciones y elegiremos una de estas opciones dentro del marco del Plan Integral de Acción Conjunta.

Sobre las alegaciones de Arabia Saudí, respecto a la intervención de la República Islámica en Oriente Medio, señaló con un tono de ironiza: "Estamos en Oriente Medio y no hemos ingresado en él. Si bien no bombardeamos Yemen, no encarcelamos el Primer Ministro libanes; los que lo cometieron deben rendir cuentas.

En cuanto a los temas negociados con el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, Zarif destacó: "Se planteó el tema de las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos contra la corresponsalía de la República Islámica de Irán en Nueva York, lo cual en realidad es un ataque contra las Naciones Unidas y una amenaza para la organización ".

En este sentido añadió que durante la reunión ambas partes intercambiaron opinión sobre el tema de la seguridad regional y la necesidad de prevenir las medidas belicistas de EEUU y la guerra económica que EEUU ha iniciado contra el pueblo iraní, la cual de hecho, es el terrorismo económico y contrario a la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad, asi como la responsabilidad de la ONU en este sentido.