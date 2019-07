Zarif se reúne con el senador estadounidense como representante del pueblo

Cuando me encuentre en Nueva York, me reúno con los miembros del Congreso no como el representante del Gobierno, sino el de la nación norteamericana.

El jefe de la Diplomacia persa, llegó este sábado a Caracas, la capital de Venezuela, para participar en la cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MPNA). Reunirse con las autoridades del Gobierno de Caracas también figura en la agenda de trabajo de Zarif en el país bolivariano.

De igual modo, el máximo diplomático iraní tiene previsto mantener encuentros con las autoridades de Managua y La Paz, en Nicaragua y Bolivia.