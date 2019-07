El tema de los petroleros y la política europea de doble rasero

Varias autoridades británicas han declarado que están tratando de resolver la crisis a través de la diplomacia. Pero esto no se considera la única reacción del Reino Unido en cuanto al tema del petrolero. Por su parte, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, advirtió este viernes a Irán: " Tenemos absolutamente claro que si esta situación no se resuelve rápidamente, habrá serias consecuencias .No estamos buscando opciones militares, estamos buscando una forma diplomática para resolver la situación, pero tenemos muy claro que debe resolverse."

Aunque Londres le pidió a Washington que evitara comentarios provocativos, pero el presidente estadounidense, Donald Trump señaló: "Siempre tenemos una alianza cercana con el Reino Unido, escuchamos sobre este tema (la cuestión del petrolero británico Stena Impero). Estados Unidos tiene muy pocos petroleros en esta zona, porque ahora usamos nuestra propia energía ..., pues no son muchos los petroleros estadounidenses que se desplazan allí, aunque tenemos muchos buques de guerra en el Golfo Pérsico ".

La mayoría de los estados europeos condenaron la incautación del petrolero británico (Stena Impero) por parte de Irán, y pidieron su liberación inmediata, pero los mismos países guardaron silencio sobre el acto ilegal del Reino Unido de detener el petrolero Grace 1 en Gibraltar, lo cual evidencia la política de doble rasero de Europa ante Irán.

Por su parte, Francia condenó enérgicamente la detención de Stena Impero, expresando su solidaridad con Inglaterra.

Alemania también pidió la liberación del petrolero británico en un futuro próximo, calificando la medida adoptada por la República Islámica como injustificable.

Rusia, cuyo sus tres ciudadanos están a bordo del buque, instó a reducir las tensiones, señalando que mientras no conoce más detalles sobre el suceso, no efectuará mas declaraciones al respecto.

Al respecto, La portavoz de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos de Exteriores y Política de Seguridad, Maja Kocijancic, también expresó su preocupación por la detención de un petrolero británico por parte de Irán.