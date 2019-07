Rohani: El Gobierno iraní nunca ha perdido y nunca perderá la oportunidad para establecer negociaciones

**Disposición para tercer paso en la reducción de los compromisos del Plan Integral

"Estamos en contacto con los países europeos y otros países del mundo, pero aún no hemos logrado el resultado deseado, porque sus propuestas no fueron equilibradas", señaló el mandatario persa el miércoles durante la sesión del gabinete, en la cual Añadió que Irán continuará el camino político, y si esto no funciona y el segundo plazo de 60 días expira, ciertamente tomaremos el tercer paso para reducir las obligaciones estipuladas en el Plan Integral.

Al subrayar la importancia de la seguridad del Golfo Pérsico, el Estrecho de Ormuz y el Mar de Omán para Irán, el mandatario persa explicó que Irán y los países vecinos son principales responsables de garantizar la seguridad del Estrecho de Ormuz y del Golfo Pérsico, y esto no se aplica a otros estados.

"No permitiremos disturbios en el Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz, mientras que al mismo tiempo no estamos buscando un conflicto militar", agregó, añadió.