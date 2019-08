Zarif agradece a EEUU por considerarlo una gran amenaza a su agenda

“La razón de EEUU para designarme es que soy el portavoz principal de Irán en todo el mundo; ¿Es la verdad tan dolorosa?”, escribió Zarif en su cuenta de Twitter.

“Esta sanción no tiene ningún efecto sobre mí o mi familia, ya que no tengo propiedades ni intereses fuera de Irán; Gracias por considerarme una gran amenaza a su agenda”, agregó.

El Departamento del Tesoro de EEUU, que se ha convertido en una sala de guerra económica contra el pueblo iraní, anunció a primeras horas de este jueves sanciones contra Zarif, justificando que obedece directa o indirectamente al Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

Zarif también había dicho anteriormente: “Todos los que me conocen saben que yo, o mi familia, no poseemos ninguna propiedad fuera de Irán. Personalmente, ni siquiera tengo una cuenta bancaria fuera de Irán. Irán es toda mi vida y es mi único compromiso. Así que no tengo ningún problema personal con posibles sanciones”.

“El único impacto, y posiblemente el único objetivo de designarme en la lista de sanciones sería limitar mi capacidad de comunicación, y dudo que eso ayude a alguien. Ciertamente, limitaría la posibilidad de tomar decisiones informadas en Washington”, agregó.

Según esta declaración, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el pasado 24 de junio sanciones contra el Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, la oficina del ayatolá Seyed Ali Jamenei y varios otros altos funcionarios iraníes.

El secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, también había anunciado anteriormente que Zarif sería blanco de sanciones estadounidenses más tarde, por que obedece las ordenes del Líder iraní y es el portavoz principal del gobierno iraní.

Al final de sus comentarios, Zarif dijo: “Creo que el presidente Trump debe ser recordado que no vivimos en el siglo XVIII, hay una Carta de las Naciones Unidas y la amenaza de guerra es ilegal”.

En las últimas semanas las acciones de EEUU han sido provocativas.

Irán ha estado implementando sus derechos bajo el acuerdo nuclear y bajo la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad.

