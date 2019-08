Exteriores: Las sanciones contra Zarif es un signo de la desesperación y la impotencia de la administración estadounidense

"El nuevo embargo de Estados Unidos revela el temor y la debilidad de esta administración ante la diplomacia sensata basada en la lógica de la República Islámica de Irán", señalaba la declaración.

Así mismo, asegura que la reciente imposición de sanciones contra Zarif no tendrá ningún impacto en los esfuerzos y las medidas de la Cancillería del país así como el propio canciller para probar el derecho del pueblo iraní, defender los intereses nacionales y luchar contra el terrorismo económico de la administración estadounidense.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo cual se ha convertido en la sala de guerra económica contra el pueblo iraní, anunció este miércoles sanciones contra el ministro de Exteriores de Irán quien previamente había declarado: "Todos los que me conocen saben que yo, o mi familia, no tenemos ninguna propiedad fuera de Irán. Personalmente, ni siquiera tengo una cuenta bancaria fuera de Irán. Irán es mi vida entera y mi único compromiso. Así que, personalmente, no tengo ningún problema con las posibles sanciones. El único impacto, y posiblemente el único objetivo, sería limitar mi capacidad de comunicación. Y dudo que eso beneficie a nadie. Ciertamente, solo limitaría la posibilidad de tomar decisiones informadas en Washington."