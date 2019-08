Reino Unido: No apoyaremos las sanciones estadounidenses contra Zarif

En declaraciones a IRNA, el diplomático reinounidense insistió la importancia de mantener abiertos los canales diplomáticos a la hora de la escalada de tensiones.

Previamente, la Unión Europa (UE) también expresó su voluntad de seguir trabajando con el jefe de la Diplomacia persa.

Por otro lado, el secretario general de la ONU también instó a todas las partes a la máxima moderación.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo cual se ha convertido en la sala de guerra económica contra el pueblo iraní, anunció este miércoles sanciones contra el ministro de Exteriores de Irán, quien previamente había declarado: "Todos los que me conocen saben que yo, o mi familia, no tenemos ninguna propiedad fuera de Irán. Personalmente, ni siquiera tengo una cuenta bancaria fuera de Irán. Irán es mi vida entera y mi único compromiso. Así que, personalmente, no tengo ningún problema con las posibles sanciones. El único impacto, y posiblemente el único objetivo, sería limitar mi capacidad de comunicación. Y dudo que eso beneficie a nadie. Ciertamente, solo limitaría la posibilidad de tomar decisiones informadas en Washington."