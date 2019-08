La comunidad mundial se opone a las sanciones estadounidenses contra el canciller Zarif

Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres instó a todas las partes a mantener "la máxima moderación en todos los niveles".

Por su parte, la Unión Europea (UE) "lamentó" decisión de Washington de sancionar al canciller iraní, asegurando que los europeos continuarán trabajando con el Zarif como el diplomático más importante de Irán y debido a la importancia de mantener relaciones diplomáticas con Teherán.

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza también denunció este jueves en un mensaje las recientes sanciones impuestas por EEUU contra su homologo iraní, señalando: " El gobierno de Estados Unidos cree que imponiendo sanciones ilegales contra el Canciller @JZarif logrará acallar su voz. "

Además, la Cancillería de Alemania, ha lamentado que la medida adoptada por EEUU contra Zarif es contraria a las soluciones diplomáticas

Así mismo, el Ministerio de Exteriores de Francia negó su respaldo a la decisión de EEUU, señalando: "Francia junto con sus socios, el Reino Unido y Alemania, observa con preocupación la decisión de EEUU de imponer sanciones contra el ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Yavad Zarif, es una decisión que no apoyamos. Todos los canales diplomáticos deben permanecer abiertos."

Un portavoz de la Cancillería británica, por su parte, declaró que Londres no apoyará las sanciones de EEUU d contra el jefe de la diplomacia persa.

Por otro lado, La portavoz de la Cancillería de China, Hua Chunying, criticó las sanciones que aplicó EEUU al canciller Zarif, afirmando: "China mantiene una postura muy clara a este respecto. Nos oponemos a las acciones unilaterales de EEUU y a la jurisdicción extraterritorial. Consideramos que no contribuyen a resolver el problema."

La vocera del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova manifestó que las sanciones del EEUU al máximo diplomático persa es “el único instrumento diplomático que tiene para solucionar problemas”.

Y el portavoz de Pakistán también reaccionó a los embargos estadounidenses declarando este jueves: "La posición de Islamabad es clara, y hay que dar oportunidad a la diplomacia."

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo cual se ha convertido en la sala de guerra económica contra el pueblo iraní, anunció este miércoles sanciones contra el ministro de Exteriores de Irán quien previamente había declarado: "Todos los que me conocen saben que yo, o mi familia, no tenemos ninguna propiedad fuera de Irán. Personalmente, ni siquiera tengo una cuenta bancaria fuera de Irán. Irán es mi vida entera y mi único compromiso. Así que, personalmente, no tengo ningún problema con las posibles sanciones. El único impacto, y posiblemente el único objetivo, sería limitar mi capacidad de comunicación. Y dudo que eso beneficie a nadie. Ciertamente, solo limitaría la posibilidad de tomar decisiones informadas en Washington."