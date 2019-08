Zarif: El retorno a la exportación de unos 2,8 millones de barriles de petróleo es la mínima petición de Irán

“El presidente iraní, Hasan Rohani, ha anunciado esta petición de Irán a Europa y estamos persiguiendo esta demanda”, dijo Zarif en una conferencia de prensa celebrada este lunes en Teherán.

Además agregó que los europeos han asumido asimismo otros compromisos en el marco del Plan Integral, que también deben cumplir con éstos.

Zarif agregó que tras la retirada de EEUU del Plan Integral, los europeos asumieron 11 compromisos para cumplir: vender petróleo iraní, devolver el dinero de la venta de petróleo a Irán, y el seguro de las líneas navegación para la importación y exportación de Irán, entre otros; mientras tanto los europeos aún no han comenzado a cumplirlos.

Finalmente agregó que los europeos estaban al tanto de la retirada de EEUU del Plan Integral, por lo que no pueden decir que no cumplen con sus compromisos; por otra parte, no pueden decir que no sabían las consecuencias de las sanciones de EEUU, porque conocían a EEUU y estaban al tanto de sus circunstancias.

