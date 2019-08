Irán: el rehén de la disputa territorial de España y el Reino Unido

Grace 1, el superpetrolero de bandera panameña, fue capturado por la policía gibraltareña el 4 de julio, cuando fondeó a solo dos millas al este del Peñón para avituallarse de provisiones.

Gibraltar es una colonia británica, cedido por España en el marco del tratado de Utrecht de 1715, sin embargo lo que no fue cedido y tampoco se figura en el dicho tratado son las aguas que rodean Gibraltar, asegura Jesús Murciego, un analista español de la política británica.

“Este caso es especial porque se cedió con el Tratado de Utrecht de 1715, la corona española cedió el territorio del Peñón y no aguas jurisdiccionales. Entonces, de acuerdo con la legislación internacional, no son aguas gibraltareñas, por supuesto que los gibraltareños los reclaman como tales,” apuntó Murciego en una entrevista con la IRNA.

“No había derecho internacional. Es una área muy gris, que no son gibraltareños originales, la gente que ha venido de Malta. Son colonos que han sido introducidos. Los gibraltareños originales se tuvieron que ir a la línea, a la zona límite que se llama el campo de Gibraltar,” declara sobre la disputa territorial de España e Inglaterra acerca del Peñón y las aguas alrededor.

​La disputa territorial de España e Inglaterra sobre aguas de Gibraltar. Fuente: El Paìs

Según el mapa, Madrid y Londres se disputan las aguas alrededor del estrecho desde hace mucho tiempo.

España no reconoce aguas territoriales gibraltareñas; las considera de jurisdicción española.

La incautación del barco por parte del Reino Unido ha levantado ampollas en Madrid. El Ministro de Exteriores español en funciones, Josep Borrell, que ha sido elegido como candidato preferido para relevar al italiano Federica Mogherini como el Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, ha expresado su molestia por la acción británica en aguas que España reclama.

Borrell señaló claramente que Washington había alertado a Londres de la llegada del petrolero a aguas europeas. No informó, por tanto, a España.

El Gobierno español planea presentar una queja formal ante Reino Unido por esa incursión, según fuentes del Ministerio de Exteriores que han hablado con El País.

“Estamos estudiando las circunstancias y viendo de qué manera afecta a nuestra soberanía”, señaló con cautela Borrell, según relata el diario español.

“Es la zona de aguas disputadas, la zona gris de la legislación marítima de la que se han aprovechado los americanos que han llamado a sus socios preferentes en Europa y les han dicho que hicieran el trabajo sucio, a lo que los británicos a través de Royal Navy,” explicó Murciego a IRNA.

Las autoridades del Gibraltar se han presumido de la incautación del buque, alegando que iba cargado del petróleo iraní hacia una refinería en Banyas, Siria, que se encuentra bajo las sanciones de UE desde 2011, cuando estallaron las protestas y luego de una guerra civil interminable en el país árabe.

Irán desmiente esta versión, diciendo que su destino final no era Siria.

El superpetrolero, de 330 metros de eslora y cargado de crudo hasta los topes, no cabía por el canal de Suez, por lo que rodeó el cabo de Buena Esperanza antes de enfilar hacia el Mediterráneo.

El ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, se apresuró el día 4 a sacar pecho de la captura del Grace 1 y ha asegurado que fue una decisión de las autoridades gibraltareñas, “sin que haya habido petición política de ningún Gobierno”.

“Es un acto difícilmente justificable con la legislación internacional,” según opina Murciego en conversación con la IRNA que se realizó por Skype.

Resolución 2429 de la XXIII Asamblea General de Naciones Unidas

Según la resolución 2429 de la vigésima tercera Asamblea General de Naciones Unidas, aprobada el 18 de diciembre de 1968, el Reino Unido, como Potencia administradora, debía poner término a la situación colonial de Gibraltar antes del 1º de octubre de 1969. “El mantenimiento de dicha situación es contrario a los propósitos y principios de la Carta Magna de la ONU,” declaraba el texto del documento, según el Ministerio de Exteriores de España.

Sin embargo, España no ha salido muy firme, exigiendo al Reino Unido para que libere el petrolero.

Jesús Murciego es muy crítica con la política española en torno a Gibraltar y la llama “servil”.

“El Gobierno español de manera servil ha cedido la tierra aunque no esté de acuerdo con la ONU que dice que Gibraltar es pendiente de descolonización, es decir la ONU ha reconocido que es una colonia, es como Hong Kong, pero claro España no es China. No tiene la fuerza de decirles “fuera de aquí”! En aquellos tiempos tenía un dictador y ahora una democracia muy servil que deja que reclamen lo que no es suyo. Legalmente Gibraltar no tiene aguas territoriales,” señala Murciego.

El analista cree que España puede ir a los tribunales de la Haya para reclamar la revisión del tratado o por lo menos las aguas territoriales y el istmo o los territorios cercanos "para que no se abusen de ellos". Y luego ir a la ONU. “Pero, tampoco hace esto,” lamenta.

El viernes, las autoridades gibraltareñas extendieron hasta el 15 de agosto la incautación del Grace 1 después de haber liberado a los tripulantes del buque hace unos días.

El Secretario de Exteriores británico Jeremy Hunt le dijo a su homólogo persa Mohammad Yavad Zarif en una conversación telefónica hace una semana que Londres podría soltar el petrolero si Teherán le garantice que su destino final no era Siria.

​El canciller iraní Mohammad Yavad Zarif, arriba, habló por teléfono con su homólogo británico Jeremy Hunt acerca del Grace 1.

“Los británicos quieren detener el barco el mayor tiempo posible sin que llegue a escalar. Es un juego de hilar muy fino,” delcaró el analista que conoce de fondo la política británica.

Murciego arguye que el Reino Unido se ha metido en un juego de tronos marítimas entre Irán, EEUU y sus aliados.

“Se marca de un tiro y afloja como si Irán domina el estrecho de Ormuz, pues aquí los británicos dominan el estrecho del Gibraltar y ellos lo hicieron como un “eso por lo otro” y sin hacer mucho ruido esperan que se escale el conflicto,” dice, añadiendo que “lo que busca EEUU es un cambio de régimen en Irán entonces usas a los británicos, sus peones y alfiles en Europa, para hacer todas las molestias que pueden torpedear a Irán”.

Él cree que Irán se ha convertido en la víctima de una situación, que está dominada por “los policías del mundo”.

“Como Irán se ha convertido en el malo de la película, todos los abusos que se hagan, la prensa pone como “lo tiene todo merecido”, así que no pasa nada. Pero esto nunca pasaría con un país firme y grande que no sea malo. Es un abuso por la policía del mundo como EEUU y Gran Bretaña,” arguye Murciego.

¿Puede Irán llevar al Reino Unido a los tribunales?

Teherán ha acusado a Londres de realizar una operación de piraterìa en las aguas internacionales, exigiendo que se libere el petrolero. Sin embargo, como Grace 1 es de bandera de Panamá, sólo éste país puede reclamar su puesta en libertad o tomar medidas al respecto, según concluye un estudio jurídico del Gobierno de Irán.

“El proceso judicial será de mucha dilación, la legislación marítima está gobernada por Bretaña, las cortes están en Londres, en Singapur. A lo mejor le dan la razón, pero después de mucho tiempo,” advierte el analista español.

Sin embargo, Irán puede ir a la ONU y presentar una queja formal contra el Reino Unido para infringir el derecho marítimo internacional, asegura Murciego. Es lo que confirma el estudio del Gobierno iraní también.

“Irán puede ir a la ONU pero ahí también necesitará de los miembros del Consejo de Seguridad. Pero todo esto está pasando en el marco de que EEUU salió del tratado nuclear de 2015 y usando el embargo al petróleo iraní atornillar el país como un arma de guerra,” dice el analista.

