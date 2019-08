El canciller iraní visitará Francia el viernes

Zarif efectuó ese anuncio durante una reunión con los iraníes residentes en Suecia, en la cual también señaló que las sanciones estadounidenses en su contra no le han presionado en absoluto.

Por otro lado, destacó las fructíferas reuniones que mantuvo recientemente con las autoridades de Kuwait y Finlandia.

Y así mismo, recordó que próximamente se reunirá con las autoridades de Suecia, Noruega y Francia, y que la próxima semana tiene previsto viajar a China.

"Las sanciones de EEUU no me afectan. Ellos (los estadounidenses) pretenden sancionar al pueblo, por lo que ya no halamos de sanciones, sino de terrorismo económico ", concluyó.

9408**1233