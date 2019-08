Zarif: Irán venderá petróleo a todos y a cada uno de los compradores

"EEUU nos negó medios de defensa: construimos misiles y se queja los Estados Unidos", tuiteó Zarif el sábado.

Así mismo añadió: "Estados Unidos nos negó el combustible nuclear: lo logramos y Estados Unidos se queja".

"Ahora Estados Unidos se involucra en piratería y amenazas para evitar que Irán venda petróleo a sus clientes tradicionales", señaló, concluyendo: "Deje de quejarse @SecPompeo: venderemos petróleo a todos y cada uno de nuestros compradores.

US denied us means of defense: We built missiles & US complains.



US denied us nuclear fuel: We made it & US complains.



Now US engages in piracy & threats to prevent Iran from selling oil to traditional customers.



Stop nagging @SecPompeo: We will sell oil to any & all buyers.