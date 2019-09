Zarif: Es muy pronto para hablar sobre el fin del Plan Integral

En una entrevista con la cadena rusa Russia Today (RT), Zarif dijo que los países europeos no apoyaron suficientemente el Plan Integral; no estaban preparados para asumir los riesgos y participar en la preservación de ese gran logro diplomático y lamentablemente no cumplieron sus compromisos.

El ministro se refirió también a la reciente reunión que mantuvo el vicecanciller iraní, Seyed Abás Araqchi, con los responsables franceses en París, asegurando que el objetivo del encuentro no era la revisión del Plan Integral, sino sobre la implementación de los compromisos.

“Los europeos deben saber que los excesos y las ambiciones de EEUU al violar las leyes internacionales nunca se limitarán al acuerdo nuclear”, añadió.

“No dependemos del acuerdo nuclear, y construiremos nuestro futuro con o sin él. Creemos que el Plan Integral fue un logro importante que no debe destruirse. Su destrucción sería un golpe a la diplomacia, no a Irán. Tenemos otras muchas opciones. Desde la salida de EEUU del acuerdo nuclear, Irán ha logrado estabilidad económica, ha reducido la inflación y ha crecido económicamente”, aseveró.

“Si los europeos no pueden cumplir una parte de sus compromisos, todos nosotros, incluido EEUU, habremos perdido”, concluyó.

