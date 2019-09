Director de la OEAI: El Plan Integral no es un camino unidireccional

En la reunión mantenida este domingo con el director general provisional de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA), Cornel Feruta, Salehi recordó que estaba previsto que la Unión Europea (UE) compensara la ausencia de EEUU (tras su retirada del Plan Integral), pero, desafortunadamente, no pudo cumplir lo que había prometido.

“Lo peor es que escuchamos a un portavoz de la UE decir que estarían comprometidos con el Plan Integral mientras Irán siguiera comprometido”, añadió: “¿Con qué está comprometida la UE?”. ¿Está comprometida con el no compromiso? Me sorprende enormemente. Si se han comprometido con no comprometerse, estamos de acuerdo. De hecho, y lamentablemente, así han actuado los europeos”.

**Feruta: La AIEA no se dejará influenciar por las presiones

La Agencia Internacional de la Energía Atómica continuará con su enfoque independiente, imparcial y profesional, y eso validará a la Agencia, manifestó por su parte Feruta.

“La AIEA está ansiosa por mantener la cooperación con Irán, y estamos dispuestos a continuar nuestro trabajo profesional e imparcial. En nuestras obligaciones, no nos dejaremos influenciar por las presiones”, concluyó.

