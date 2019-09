Líder de la Revolución Islámica: No se celebrarán negociaciones con EEUU de ningún tipo

En declaraciones efectuadas hoy martes, el ayatolá Jamenei se refirió a la propuesta de EEUU de negociar con Irán, y avisó: “Todos deben saber y tener en cuenta que se trata de un truco”.

El líder iraní añadió que no hay que tener esperanzas en los extranjeros, aunque eso no significa cerrar las puertas a las comunicaciones con los gobiernos del mundo; Irán mantendrá negociaciones con otros, pero los asuntos del país no deben estar condicionados a eso, sino que sus soluciones están dentro del país, aseveró.

El líder de la Revolución Islámica se refirió a las recientes declaraciones de un funcionario estadounidense que había dicho que deberían sentarse en la mesa de negociaciones con Irán para señalar todo aquello que Teherán debía aceptar, e ironizó que para este tipo de negociaciones deberían dialogar con quienes actúan como “vacas lecheras”.

“Si EEUU se retracta de sus palabras, se arrepiente y vuelve al acuerdo nuclear que ha violado, entonces podrá participar en las reuniones de los países firmantes del acuerdo y negociar con Irán, al igual que ellos. Pero de lo contrario, no habrá negociaciones a ningún nivel entre las autoridades de la República Islámica y las estadounidenses, ni en Nueva York ni en ningún otro lugar”, concluyó.

El presidente iraní Hasan Rohani tiene previsto viajar en los próximos días a Nueva York para participar en la sesión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

