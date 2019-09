Zarif: La única solución a la crisis yemení es poner fin a la guerra

“EEUU está equivocado si cree que las víctimas yemeníes después de 4/5 años de los peores crímenes de guerra no harán todo lo posible para contraatacar. Tal vez está avergonzado después de que cientos de miles de millones en armas no hayan interceptado el fuego yemení. Pero culpar a Irán no cambiará la realidad", tuiteó el ministro Mohamad Yavad Zarif el martes, reiterando que poner fin a esa mortífera guerra es la “única solución para todos”.

En otro tuit publicado también ayer, el máximo diplomático iraní denunció a EEUU por guardar silencio tras las masacres contra niños yemeníes: “Imagínense, EEUU no se inmuta cuando sus aliados bombardean despiadadamente a bebés en Yemen durante más de 4 años con sus armas y su asistencia militar, pero se siente terriblemente molesto cuando los las víctimas (yemeníes) reaccionan de la única manera que pueden contra las refinerías del agresor saudí”.

