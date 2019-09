Zarif: Quien comience la Guerra, no será el que la termine

“No confío en que podamos evitar una guerra. Confío en que no seremos nosotros quienes la inicien; pero cualquier país que comience una guerra, no será el que la termine”, advirtió Mohamad Yavad Zarif en una entrevista concedida al programa Face the Nation de la televisión estadounidense CBS.

En este sentido, señaló que una eventual acción militar contra Irán no se limitaría necesariamente a las fronteras del país persa, sino que derivaría en graves consecuencias para toda la región de Oriente Medio y más allá.

Preguntado sobre si la decisión de EEUU de concederle el visado para asistir a la sesión de la Asamblea General de la ONU podía ser interpretada como una muestra de que Washington es propenso a dialogar con Teherán, el Dr. Zarif señaló: “¡No necesariamente!”.

Recordó que EEUU alberga la sede de las Naciones Unidas, y por ello está obligado a emitir los visados para los delegados de los países miembros, aunque reveló que las autoridades estadounidenses le concedieron el visado con ciertas restricciones.

“Querían recordarme que no debería estar aquí”, añadió el jefe de la Diplomacia persa.

Y respecto a la decisión de EEUU de enviar refuerzos militares a Arabia Saudí Zarifí describió esa medida como un simple gesto que no contribuirá a rebajar las tensiones en la región, aunque consideró “útil” que Estados Unidos y sus aliados busquen una solución para poner fin a la guerra en Yemen.

Zarif partió el viernes hacia Nueva York con el objetivo de participar en la 74ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

