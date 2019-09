Teherán, IRNA- El cortometraje iraní "La lluvia cae por ti" (It Rains for You), dirigido por Mohammad-Mehdi Deljsteh, competirá en el próximo Festival Internacional Alter do Chão que se celebrará en Brasil.

"La lluvia cae por ti" ha sido seleccionada entre las 1979 obras enviadas por 98 países. Con anterioridad, la obra de Abedi había sido presentada en los festivales de cine Florence Film Awards (Italia), The Lift-Off Sessions (Inglaterra), y YVE (China). El Festival brasileño se celebrará del 21 al 27 de octubre. **1233