Rohani: Los esfuerzos de Macron darán resultado si se levantan las sanciones de Trump

Rohani: Los esfuerzos de Macron solo darán resultado si se levantan las sanciones de Trump

Nueva York, IRNA- El presidente Hassan Rohani insistió el martes que los esfuerzos del presidente francés Emmanuel Macron solo darán resultado siempre y cuando su homólogo estadounidense levante las sanciones contra Irán.

En un encuentro con altos ejecutivos de los medios de comunicación estadounidenses en Nueva York, el mandatario persa manifestó: "La continuación de las sanciones impuestas como presión máxima supone establecer precondiciones para la negociación por parte de Estados Unidos, mientras nosotros creemos que cualquier condición previa debe ser eliminada antes de cualquier negociación".

El este sentido aseguró que los esfuerzos del presidente francés solo darán frutos si se levantan las sanciones de Trump, lo que podría facilitar las negociaciones en el marco del G5+1.

En otra parte de sus declaraciones señaló: "Es una lástima que la acusación contra Irán del ataque a la refinería de Aramco esté basada simplemente en que no pueden reconocer que el ejército yemení sea capaz de lanzar ataques con misiles y aviones no tripulados. Eso significa que aquellos que acusan a Irán no tienen una concepción realista de los progresos militares yemeníes, cierran los ojos, y solo se apoyan en especulaciones", agregó el presidente.

"No se puede negar la debilidad de los radares estadounidenses y los equipos de defensa masiva en la supuesta ruta de esos misiles y drones; por lo que los yemeníes, de hecho, han humillado a Estados Unidos y han advertido a los proveedores saudíes de armas", concluyó.

