Teherán, IRNA- El cortometraje iraní "La lluvia cae por ti" (It rains for you), dirigido por Mohammad-Mehdi Deljsteh, competirá en el próximo Festival Internacional American Golden Picture que se celebrará en EEUU.



El "American Golden Picture International Film Festival" es un evento anual estructurado en concursos mensuales, y "La lluvia cae por ti" ha sido el corto seleccionado para el mes de octubre por parte de los miembros del jurado. Con anterioridad, la obra de Abedi había sido presentada en los festivales de cine Florence Film Awards (Italia), The Lift-Off Sessions (Inglaterra), YVE (China) y Alter do Chão (Brasil). **1233