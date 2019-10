Just 6.5 (Saeid Rustaei), The warden (Nima Yavidi), y Labyrinth (Amir Hossein Torabi), competirán en la sección de "Nuevos directores", mientras que Castle of dreams (Reza Mirkarimi), Tehran: City of love (Ali Yaberansari), The graveless (Mostafa Sayyari), y Marge and her mother (Mohsen Majmalbaf) serán proyectadas en la sección de “Visión internacional”.

El certamen cinematográfico, el más importante de América del Sur, se celebrará del 17 al 30 de octubre.

