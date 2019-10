Rohani: MNOAL puede encontrar un nuevo polo de poder en el mundo multipolar del futuro

En su discurso pronunciado hoy en la 18ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados (NAM) en Bakú, el mandatario persa señaló: " Con el colapso del sistema bipolar en el ámbito internacional, EEUU intentó imponer al mundo un orden unipolar y hegemónico bajo el lema del nuevo sistema global con dependencia de su poder militar, económico y mediático. En el frente opuesto, el Movimiento de Países No Alineados demostró su determinación de resistir el unilateralismo en el sistema internacional. Y las principales herramientas en manos de los EEUU para imponer el unilateralismo se volvieron realmente en su contra. En el área de la economía, la expansión del libre comercio mundial en la práctica preparó las bases para el crecimiento de los países en desarrollo y el surgimiento de nuevos poderes económicos y tecnológicos, lo que desafía seriamente la hegemonía estadounidense en economía y tecnología."

En este sentido añadió: "En el área militar y para imponer su dominio, EEUU organizó guerras extensivas y destructivas en varias regiones del mundo y especialmente en el oeste de Asia e infligió cientos de miles de asesinados y miles de miles de millones de dólares de daños a las naciones de la región".

"No obstante, el fracaso de los agresores en la realización de sus objetivos en los países ocupados provocó el colapso de la hegemonía militar y política de EEUU en el ámbito internacional y aumentó la confianza en sí mismos de los estados independientes para perseguir sus derechos e intereses", subrayó.

El jefe del Ejecutivo iraní criticó: "Durante estos tiempos, el descontento de los estadounidenses por el sacrificio de miles de sus jóvenes y la apropiación indebida de miles de miles de millones de dólares de recursos públicos en guerras infructuosas, así como el desperdicio de cientos de miles de empleos y la propagación de las desigualdades y la pobreza, como resultado de la ola de la globalización de la economía, se ha aumentado", agregando: "La reducción drástica de la confianza pública en el establecimiento político de EEUU, los partidos y las élites gobernantes en ese país, finalmente ha dado lugar al surgimiento de personas en la política cuyas sus políticas han marcado el comienzo del fin de la hegemonía y el unilateralismo del país norteamericano".

En otra parte de sus declaraciones, el Dr. Rohani recordó: "Esta cumbre se celebra en circunstancias en las que el mundo transita rápidamente hacia el multilateralismo. En este período tan complejo, la violencia y la confrontación en varias regiones están en aumento. La soberanía nacional de los países independientes está siendo violada en varias formas. La inclinación hacia la polarización militar, la carrera armamentista, la intensificación de guerras y conflictos, así como la divergencia sectaria y regional está aumentando", asegurando que en condiciones tan turbulentas, el Movimiento de Países No Alineados, como un conjunto de países que representan a más de dos tercios de los estados miembros de la ONU, puede ser el pionero en nombre de sus miembros y la sociedad humana en encontrar soluciones para los problemas globales actuales en el marco de cumplimiento de la ley, cumplimiento de compromisos internacionales, moderación y prevención de la violencia y el extremismo.

"Creo que el Movimiento de Países No Alineados, apoyado por una gran población y una vasta área de tierra y territorio, así como con votos en organizaciones internacionales, puede encontrar un nuevo polo de poder en el mundo multipolar del futuro. Para que esto suceda, necesitamos comprender las nuevas realidades de la región y del mundo y utilizar las nuevas herramientas e instalaciones del mundo actual", indicó Rohani, asegurando: " La República Islámica de Irán, como en el pasado, no escatimará esfuerzos para el mayor éxito del Movimiento de Países No Alineados y sus objetivos sublimes.