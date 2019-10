Las potencias arrogantes no tienen otro remedio que rendirse ante la resistencia de las  naciones iraní y cubana

Durante la reunión con su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel mantenida el viernes en el marco de la XVIII Cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), el presidente Rohani manifestó: "Reconocemos a la nación cubana como un pueblo combatiente y resistente. Cuba e Irán están pagando el precio por su independencia. La resistencia de la nación iraní es ejemplar en Oriente Medio, y si no fuera por su resistencia, EEUU dominaría no solo Cuba, sino también toda América Latina”.

"Cuba e Irán siempre han mantenido unas relaciones cálidas y amistosas; y las posiciones de los dos países respecto a la política regional y global han estado cercanas entre sí. Por ello, las nuevas directrices para desarrollar las relaciones económicas bilaterales, especialmente en el campo de la energía, deberían ser examinadas ante la actual situación", añadió el mandatario.

Y tras destacar que la proximidad de los puntos de vista de Teherán y la Habana en relación a las cuestiones internacionales importantes, como el terrorismo, el régimen sionista o la necesidad de fortalecer el Movimiento de los Países No Alineados, el Dr. Rohani subrayó: "Los dos países siempre han mantenido una buena cooperación en los campos de la ciencia y las nuevas tecnologías, especialmente en los ámbitos sanitarios y farmacéuticos, y estamos dispuestos a desarrollar aún más esa cooperación".

Asimismo, resaltó los positivos índices económicos en Irán a pesar de las intimidaciones de Estados Unidos, señalando: "A pesar de su presión máxima, hemos podido superar los problemas confiando en nuestras capacidades internas".

Por su parte, el presidente cubano declaró que su país siempre ha sido favorable a las relaciones cálidas y amistosas con la República Islámica de Irán; y refiriéndose al discurso de hoy del presidente Rohani en la cumbre de la MNOAL, destacó: “Hoy, usted describió muy bien las políticas expansionistas de Estados Unidos. ".

Y al señalar que Cuba siempre ha condenado las hostiles políticas de EEUU contra Irán, afirmó: "Cuba condena la retirada de EEUU del Plan Integral de Acción Conjunta. La Habana siempre ha apoyado los ideales de la nación y el Gobierno iraní”.

El presidente latinoamericano calificó finalmente los lazos Irán-Cuba como históricos y sólidos, concluyendo que los intercambios económicos y comerciales deberían desarrollarse en todas las áreas de mutuo interés.

