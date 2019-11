Las sanciones contra Irán perjudican a las empresas francesas

“En ese sentido, tenemos la intención de intensificar nuestros esfuerzos para levantar todas las sanciones, pues eso beneficiará tanto a las empresas iraníes como a las francesas”, declaró en una conversación con el corresponsal de IRNA en Isfahán.

Preguntado sobre la interrupción de las actividades de los inversores franceses en el país y concretamente en el Aeropuerto Internacional de Isfahán, Thiébaud declaró: “Desde hace varios meses estamos trabajando para resolver este problema y se puedan levantar las sanciones”.

“Nos esforzamos para que Irán pueda beneficiarse del Plan Integral, un acuerdo alcanzado entre Irán y Francia, Europa, Rusia y China”, agregó.

Y preguntado sobre la situación en materia de seguridad en Irán afirmó: “En los últimos meses he viajado a varias ciudades iraníes y no he tenido ningún problema en ese sentido, por lo que no tengo miedo en absoluto”.

