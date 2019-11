Irán pondrá en órbita tres nuevos satélites

“El segundo plan iraní de desarrollo espacial a 10 años comenzó en 2016 y se prolongará hasta 2025, un plan cuyo objetivo es impulsar las infraestructuras espaciales autóctonas”, afirmó durante una reunión especializada celebrada en Gorgán.

Además, añadió que desde la puesta en marcha del segundo plan, Irán ha lanzado dos satélites al espacio, aunque el satélite Payam (Mensaje) no pudo situarse debidamente en órbita por un retraso de unos 20 segundos. No obstante, eso no desanimó a los técnicos iraníes, sino que fortaleció aún más su objetivo.

Barari destacó que las universidades iraníes, especialmente la Universidad Tecnológica Sharif y la Universidad Tecnológica Amir Kabir, de Teherán, han realizado un excelente trabajo estratégico en el campo espacial y han obtenido buenos resultados. Ningún país cooperó con Irán en el diseño ni en la supervisión, por lo que todos los satélites fueron diseñados, construidos y lanzados al espacio gracias a los expertos del país, recordó.

