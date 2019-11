Irán: Preservar los intereses nacionales es más importantes que mantener un acuerdo

"Ningún país del mundo duda sobre la buena voluntad de Irán en preservar el Plan Integral de Acción Conjunta; Sin embargo, tampoco nadie duda de que Irán seguirá reduciendo sus compromisos nucleares si no puede beneficiarse de sus ventajas", destacó Seyyed Abbas Araqchi a su llegada a Rusia, donde tiene previsto participar en la Conferencia sobre No Proliferación de Moscú 2019, titulada “Energía Nuclear- Desarme y No Proliferación”.

Araqchi destacó que la República Islámica ha demostrado con claridad a todo el mundo su determinación en el cumplimiento de sus obligaciones estipuladas en el Plan Integral, así como su voluntad a reducirlas ante el incumplimiento de otros países; además, el alto negociador iraní señaló que Irán ha ofrecido suficiente tiempo a la diplomacia para corregir esa situación, reiterando que si no se producen cambios, Teherán seguirá reduciendo sus compromisos nucleares.

En otra parte de sus declaraciones, Araqchi hizo hincapié en que los participantes en la Conferencia de Moscú y muchos países europeos han condenado el unilateralismo de Estados Unidos.

Unos 40 países y 250 personalidades internacionales, así como los representantes de organizaciones internacionales, como la AIEA (Agencia Internacional de la Energía Atómica), la OTPCE (Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares), o la UNODA (Oficina de Asuntos de Desarme de las Naciones Unidas) asisten a la conferencia de Moscú que durará 3 días.

9408**1233