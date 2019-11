Europa debe pagar el precio por preservar el acuerdo nuclear iraní

"Irán ha demostrado su buena voluntad al implementar todos sus compromisos según el acuerdo de todo corazón, tal como lo confirmó todo el mundo; y la Agencia Internacional de la Energía Atómica ha informado continuamente sobre el pleno cumplimiento de Irán del Plan Integral de Acción Conjunta", reiteró este jueves Kazem Qaribabadi durante la reunión de la Junta de Gobernadores de la AIEA.

Sin embargo, criticó el fracaso de los socios europeos al no respetar el equilibrio inherente en el acuerdo tras la retirada de EEUU, señalando: "(Los europeos) no están dispuestos a pagar el precio necesario en aras de mantener el logro más significativo de la diplomacia y piedra angular de la arquitectura de no proliferación".

En otra parte de sus declaraciones, el alto representante iraní calificó las afirmaciones occidentales sobre la proliferación nuclear tras la reanudación del programa de energía nuclear iraní como "infundadas", subrayando que esos comentarios no impedirán que la República Islámica prosiga con sus planes nacionales.

"La propuesta estadounidense de mantener negociaciones con Irán es un mero gesto político destinado a evadir sus responsabilidades en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, pues es sabido que las armas nucleares no ocupan ningún lugar en la doctrina defensiva y de seguridad de Irán", concluyó.

Tras la retirada de EEUU del Plan Integral, Irán esperó un año antes de adoptar medidas, dando así una oportunidad a los restantes rubricantes del pacto para preservarlo. Sin embargo, dado que Europa no adoptó medidas prácticas, el país persa decidió reducir progresivamente algunas de sus obligaciones, de acuerdo con los artículos 26 y 36 del mismo acuerdo.

