Zarif critica el mutismo del E3 y EEUU ante los misiles israelíes

“Israel ha probado hoy un misil nuclear, dirigido a Irán. El E3 (Reino Unido, Alemania y Francia) y EEUU nunca se quejan del único arsenal nuclear en Asia occidental armado en misiles, y de hecho, diseñados para ser capaces de transportar armas nucleares, pero sí tienen apoplejía sobre nuestro (arsenal) convencional y defensivo”, tuiteó el canciller Mohamad Yavad Zarif el viernes por la noche.

Los medios israelíes anunciaron ayer que el régimen sionista había probado un sistema de propulsión de cohetes desde la base militar de Palmajim, situada al oeste de los territorios ocupados palestinos.

El régimen de Tel Aviv afirma que la prueba fue exitosa.

Las entidades de inteligencia bien informadas consideran que Israel podría disponer entre 80-400 ojivas nucleares. Ese régimen no solo no ha permitido nunca inspeccionar sus ilegales centros nucleares, sino que tampoco es firmante del Tratado de No Proliferación (TNP).

Previamente, el jefe de la Diplomacia persa recordó que la resolución 2231 del CSNU no prohíbe en absoluto a Irán realizar pruebas de misiles balísticos.

Asimismo, en otro tuit publicado el jueves, refutó las afirmaciones de los firmantes europeos del pacto nuclear sobre el programa iraní de misiles, criticando: "La última carta del E3 al CSNU sobre los misiles es una falsedad desesperada, tratando de encubrir su miserable incompetencia en el cumplimiento mínimo de sus propias obligaciones estipuladas en el #JCPOA (el acuerdo nuclear)”.

