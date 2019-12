Liberado profesor Soleimani: Los avances de Irán enfurecen a EEUU

"El objetivo de EEUU es ser el enemigo de Irán. Son el número de enemigos de Irán. Cuando me llevaron a la cárcel, le dijeron a otros prisioneros que yo era un terrorista que quería detonar una bomba, para mantener a otros reclusos alejados de mí, pero otros no creían en esta afirmación. Cuando les dije que mis pacientes me estaban esperando y decian que no hay problema, que mueranr ", señalo Masud Soleimani, al llegar al aeropuerto de Mehrabad de Teheran.

"Estados Unidos teme a nuestros conocimientos, por eso tenemos que fortalecer nuestros platicas científicos", agregó el científico.

La Cancillería de la República Islámica anunció este sábado que el especialista en células madre, Masud Soleimani, fue liberado finalmente después de permanecer injustamente en prisión durante un año en EEUU.

El profesor Soleimani había viajado a EEUU tras obtener un visado de 6 meses para realizar un trabajo de investigación en la afamada Clínica Mayo, en el estado de Minnesota, pero en octubre de 2018 fue detenido sin cargo alguno por agentes del Buró Federal de Investigaciones de EEUU (FBI, por sus siglas en inglés).