Artista iraní recibe el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine Político celebrado en Francia

Compitiendo con destacadas y famosas actrices del cine mundial, Shakerdust recibió el galardón por su papel en la película “Cuando la luna estaba llena” (When the Moon Was Full).

La película, dirigida por Narges Abyar, se estrenó del 10 al 14 de diciembre en el Festival Internacional de Cine Político que se celebró en la ciudad francesa de Carcasonne.

“Cuando la luna estaba llena” recibió asimismo el Gran Premio del festival y fue elegida como la mejor por el jurado del certamen.

La película acaba de iniciar su proyección a nivel mundial, aunque ya ha obtenido cuatro premios para el cine iraní en sus dos participaciones internacionales.

