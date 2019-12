Las opciones de Irán para garantizar sus intereses nacionales no son limitadas

Nueva York, IRNA- El representante de la República Islámica ante la ONU aseguró que la implementación unilateral del Plan Integral de Acción Conjunta no es sostenible, e insistió que Irán no puede permanecer indiferente ante las continuas sanciones ilegales y la falta de medidas compensatorias por parte de los otros signatarios, por lo que tomará las medidas necesarias para garantizar sus intereses nacionales, dado que nuestras opciones no son limitadas.

"La implementación unilateral del Plan Integral no es sostenible. El acuerdo requiere que las otras partes se comprometan y que se implemente por completo", añadió Mayid Tajt-e Ravanchi en la reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada el jueves en Nueva York, sobre la no proliferación nuclear y la implementación de la Resolución 2231. El diplomático recordó que Irán había dejado de cumplir en parte sus compromisos en conformidad con los párrafos 26 y 36 del acuerdo nuclear firmado en 2015; y que para dar cabida a la diplomacia ha diseñado un enfoque paulatino con intervalos de dos meses. "Los pasos de Irán son reversibles, pero los daños infligidos al país y al pueblo iraní por las sanciones ilegales no son reversibles en absoluto. ¿Cómo pueden revertirse las oportunidades perdidas, la economía afectada y, sobre todo, las preciosas vidas que han desaparecido o el sufrimiento del pueblo iraní, especialmente los niños, ancianos y pacientes?", se preguntó. "Irán siempre ha respetado sus compromisos; y ha respondido a la lógica con lógica, y al respeto con respeto. Sin embargo, no podemos ni aceptaremos intimidaciones de nadie. Responderemos recíprocamente a las amenazas y presiones", afirmó Tajt-e Ravanchi. Cualquier medida innecesaria e injustificada contra Irán se enfrentará a una acción decidida, tal como hemos transmitido al más alto nivel a nuestros socios del Plan Integral, concluyó, el diplomático. 9408**1233