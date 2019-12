Kuala Lumpur: un centro de consultas políticas para Irán

Nueva York, IRNA- El representante de la República Islámica ante la ONU aseguró que la implementación unilateral del Plan Integral de Acción Conjunta no es sostenible, e insistió que Irán no puede permanecer indiferente ante las continuas sanciones ilegales y la falta de medidas compensatorias por parte de los otros signatarios, por lo que tomará las medidas necesarias para garantizar sus intereses nacionales, dado que nuestras opciones no son limitadas.