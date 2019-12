El presidente Rohani es partidario de la presencia histórica de armenios en Irán

En una reunión con el agregado cultural de Irán en el Líbano, Abbas Khameyar, mantenida el domingo en la capital libanesa de Beirut, Keshishián agregó que dada la sabiduría de las autoridades iraníes, así como las sabias actitudes de los armenios que viven en el país, no ha habido ningún problema entre ellos y el gobierno iraní. .

"Siempre he dicho que no se comete injusticia contra los cristianos que viven en Irak, Siria, el Líbano e Irán, pero algunos (estados) occidentales no lo creen, dando ejemplos del Daesh, aunque el Daesh en primer lugar, es un peligro contra los musulmanes en lugar de una amenaza para los cristianos, incluidos los armenios ", señaló el líder.

Por su parte, Abbas Jameyar destacó la profunda relación existente entre el Gobierno iraní y la comunidad armenia, recordando que el fundador de la Revolución Islámica al ser preguntado sobre el papel que habían desempeñado los armenios en la victoria de la Revolución Islámica había dicho: "Los armenios son parte de Irán y de la nación iraní".

Tras señalar que el diálogo es la única forma de resolver las crisis regionales y mundiales, dijo que los armenios han desempeñado un papel crucial en acercar las opiniones de Irán y Rusia, por un lado, e Irán y el Vaticano, por el otro.

Asimismo, se refirió a las declaraciones del ayatolá Jamenei, que llamó a los armenios como una parte inseparable de la comunidad iraní que ha ofrecido mártires a su país y que ha desempeñado un papel imprescindible en el avance científico, técnico y cultural de la República Islámica.