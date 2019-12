Un artículo de investigadores iraníes destaca entre los 100 mejores en las redes sociales durante el 2019

Según la última lista anual de Altmetric Top 100, que destaca las investigaciones más interesantes publicadas en las redes sociales durante el 2019, el artículo del Dr. Farhad Eslami, investigador del Instituto de Enfermedades Gastrointestinales y de Hígado de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, con la cooperación de otros investigadores nacionales y extranjeros, titulado “A prospective study of tea drinking temperature and risk of esophageal squamous cell carcinoma”, publicado el 20 de marzo de 2019 en la Revista Internacional de Cáncer, se situó en el puesto 73º de la citada lista.

El estudio, realizado a lo largo de 10 años, demostró la relación entre el consumo de té caliente y una forma de cáncer de esófago, tras medir con precisión la ingesta de té de unas 50.000 personas, de 40 a 75 años.

Según los investigadores, el consumo de té y bebidas muy calientes aumenta la permeabilidad de los carcinógenos al esófago e incrementa las probabilidades de sufrir cáncer.

La investigación ha sido registrada a nivel mundial por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud y publicada en la acreditada revista International Journal of Cancer (IJC).

El cáncer de esófago es el octavo más común a nivel mundial, con 400.000 muertes estimadas cada año por varias causas.

