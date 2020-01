Líder de la Revolución: La corrupta presencia de EEUU en la región debe acabar

“Vengarse es otra cosa. Anoche solo se les dio una bofetada”, afirmó durante un encuentro con miles de ciudadanos de Qom, preguntándose: “¿Cuál es nuestra tarea?”

Respecto a los ímprobos esfuerzos del gran comandante de las Fuerzas Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el general mártir Qassem Soleimani, el Ayatolá Jamenei señaló: “El general Soleimani frustró los planes de EEUU elaborados con amplias sumas de dinero y mucha publicidad, con la capacidad diplomática de EEUU y sus intimidaciones a políticos de todo el mundo. Él logró neutralizar todos esos planes elaborados mediante esas herramientas”.

“Los complots de EEUU en Iraq, Siria y el Líbano fueron abortados gracias a los esfuerzos y actividades del querido mártir”, agregó.

“Conozcamos el enemigo. El enemigo es EEUU, el régimen sionista y el sistema arrogante. Y el sistema arrogante no es solo EEUU y algunos gobiernos, sino un conjunto de empresas y saqueadores de todo el mundo que se oponen a cualquiera que luche contra la opresión y al saqueo”, subrayó.

“No consideraremos como enemigo a cualquier gobierno, dentro o fuera de la región, que quiera hablar con nosotros. No los consideraremos enemigos mientras no tomen medidas contra Irán. No hay que equivocarse al identificar al enemigo”, concluyó el Líder de la Revolución.

