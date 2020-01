Ayotalá Jamenei: La causa del desorden en la región es la corrupción de EEUU y sus amigos

«La República Islámica ha anunciado en numerosas ocasiones, como ha dicho explícitamente el ilustrísimo presidente de la República, su disposición a establecer una cooperación más estrecha con los países de la región», ha dicho el máximo dirigente persa en la reunión, a la que ha asistido también el presidente Rohaní.

El Líder de la Revolución ha descrito como «desorden» el estado actual de Asia Occidental y ha atribuido esa circunstancia a la «estimulación de la corrupción por Estados Unidos y sus amigos», siendo a su juicio el único remedio apoyarse en la colaboración entre países de la región.

El Líder iraní ha apuntado en este sentido al buen estado de las relaciones políticas entre Irán y Qatar, y ha expresado el deseo de que la cooperación económica, cuyo nivel no se corresponde con el de la política, progrese en los distintos campos.

«Claro que hay algunos, sobre todo gente venida a la región desde el otro extremo del mundo, que no desean ver incrementarse la cooperación entre los países de la región, pero eso a nosotros no nos concierne en absoluto», ha dicho el ayatolá Jameneí, antes de agregar: «Los países y pueblos de la región ya no aceptan tales imposiciones e injerencias».

Por su parte, el sheij Tamim ha manifestado su satisfacción por reunirse con el Líder de la Revolución Islámica, ha calificado de «difíciles» las circunstancias que atraviesa la región y ha agregado: «Estamos del todo de acuerdo con lo dicho por Su Excelencia sobre la necesidad de incrementar la cooperación regional, y tenemos la convicción de que debe tener lugar un diálogo integral entre los países de la región».

Sobre el diálogo de su país con Irán, el emir de Qatar ha hecho referencia a un acuerdo para la formación de una comisión conjunta bilateral que se constituirá dentro de unos tres meses en Irán, y ha expresado su esperanza de que los lazos económicos entre ambas naciones alcancen el nivel que ya tienen los vínculos políticos, además de agradecer y elogiar la ayuda y el apoyo recibidos de la República Islámica, así como su posición ante el bloqueo impuesto a Qatar.

