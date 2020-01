Canciller Zarif: Los países normales no renuncian al diálogo 

"Los países normales no cuentan con mataderos disfrazados de consulados. Los países "normales" no atacan a sus vecinos, no causan crisis humanitarias y no se niegan de mantener negociaciones", tuiteó este vieres el ministro Mohamad Yavad Zarif, insistiendo que Teherán no pone condiciones previas para el diálogo.

El gobierno de Arabia Saudí había indicado este viernes que cuando Irán vuelva a ser un estado normal se podrán restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países musulmanes.

