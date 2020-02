Irán siempre ha apoyado las conversaciones para poner fin a la guerra del Yemen

En la conferencia celebrada el miércoles sobre Desarme, Baharvand criticó con firmeza las políticas unilaterales de EEUU, el incumplimiento de sus compromisos acordados en el Plan Integral y las continuas acciones maliciosas de Washington.

EEUU, país miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no solo viola la resolución aprobada, sino que encima obliga a otros a hacerlo, y al mismo tiempo critica a Irán por violar supuestamente esa misma resolución.

Por otro lado, en respuesta al ministro de Exteriores de Arabia Saudí que criticó a Irán por ayudar al Yemen, manifestó: “Esa es la guerra que empezasteis y os veis obligados a continuar”.

Asimismo, instó al canciller saudí a no culpar a otros por sus propios errores, añadiendo: “Usted no tiene derecho a comportarse con la gente de la región como desee y pretender que los demás no se defiendan”.

