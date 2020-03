Teherán, IRNA- Una película iraní que trata sobre la pena de muerte, There Is No Evil, dirigida por Mohammad Rasoulof, se alzó con el Oso de Oro de la 70ª edición de la Berlinale celebrada en la capital alemana.

Estructurada en cuatro episodios que podrían explicarse de manera independiente, el jurado presidido por el actor británico Jeremy Irons acordó conceder este sábado el premio más prestigioso del festival a la obra dirigida por Rasoulof. La coproducción irano-checa-alemana, de 150 minutos de duración, trata sobre cuatro personajes que deben tomar una simple decisión moral, la cual directa o indirectamente afectará a sus vidas. 9408**1233