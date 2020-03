AIEA: No ha habido cambios en la cooperación de Irán con la agencia

En la reunión de la Junta de Gobernadores celebrada en Viena, Grossi declaró este lunes que la Agencia seguirá verificando la no desviación del material nuclear declarado por Irán, según los acuerdos de salvaguarda.

También reiteró sus alegaciones de que la Agencia no había podido acceder a algunas instalaciones, y que Teherán no ha aclarado adecuadamente algunas cuestiones, como las actividades nucleares no declaradas por Irán y los materiales en tres lugares de la República Islámica.

Grossi afirmó que la Agencia ha intentado acceder a dos instalaciones, pero Irán no lo ha facilitado, ni tampoco ha participado en las conversaciones para aclarar las preguntas, lo cual ha tenido un impacto negativo en la capacidad de la Agencia para resolver esas cuestiones y proporcionar las debidas garantías creíbles sobre la ausencia de materiales y actividades nucleares no declarados por Irán.

Por ello, instó a Irán a cooperar rápida y plenamente con la Agencia, facilitando el acceso a las instalaciones solicitadas por la AIEA.

Respecto a los pasos adoptados por Irán dirigidos a reducir sus compromisos con el acuerdo nuclear, Grossi señaló que el pasado 5 de enero Teherán anunció que su programa nuclear ya no estaría sujeto a ninguna restricción operativa.

Finalmente reiteró que hasta el momento la AIEA no ha observado ningún cambio en el cumplimiento de Irán de sus obligaciones nucleares en virtud del Plan Integral de conformidad con la declaración emitida, así como en el nivel de cooperación de Irán para verificarlo y supervisarlo.

En su último informe del 3 de marzo, la Agencia manifestó que Irán no había autorizado el acceso a tres de sus instalaciones ni había cooperado significativamente en las investigaciones de la AIEA sobre el material nuclear.

Tras la publicación del informe, el embajador y representante permanente iraní ante las organizaciones internacionales en Viena, Kazem Gharibabadi, declaró el 4 de marzo que la AIEA era responsable de prevenir, con tacto y sabiduría, la posible destrucción de la imagen de cooperación que Irán ha mantenido con la Agencia.

